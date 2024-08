Polka atakuje medal olimpijski. „Największą wojnę już wygrałam”

Borowska została zawieszona po wykryciu w jej organizmie śladowej ilości środka dopingującego - klostebolu. Polka udowadniała jednak, że ta substancja dostała się do jej organizmu, gdy aplikowała lekarstwo swojemu psu. W końcu Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu stwierdził brak winy zawodniczki i w niedzielę Polka dostała zielone światło , by walczyć w Paryżu o medale olimpijskie.

- W pozytywnym nastawieniu podtrzymywał mnie fakt, że jestem niewinna. Najtrudniejsze była jednak bezsilność i moment czekania. Bo do czasu, gdy zbieraliśmy dowody i działaliśmy, to czas jakoś płynął, ale jak wszystko wysłaliśmy, to się zatrzymał - podkreślała Borowska zaraz po ślubowaniu w Domu Polskim.