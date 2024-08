Natalia Kaczmarek błysnęła w Paryżu. "Jestem gotowa na takie bieganie"

Nikola Grbić: Musimy myśleć o naszej grze i adaptować do tego, kto jest po drugiej stronie siatki

Nikola Grbić: Musimy myśleć o naszej grze i adaptować do tego, kto jest po drugiej stronie siatki / Polsat Sport / Polsat Sport

Natalia Kaczmarek: jestem w świetnej formie

Już eliminacje pokazały, że w Paryżu trzeba będzie biegać bardzo szybko, by wejść do finału.

Najważniejsze zadanie wykonała. Awansowała pewnie do półfinału, a to oznacza, że uniknęła repesaży. Co ciekawe czas 49,98 sek. nawet nie jest w top 10 jej najlepszych wyników.