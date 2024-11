Gala Olimpijska Paryż 2024

Ale nie tylko. Na liście znalazły się także mniejsze nagrody takie jak diamenty ufundowane przez ATT Investments oraz obrazy z Domu Aukcyjnego Art in House. Dodatkowo wszyscy polscy medaliści i ich trenerzy olimpijscy otrzymają vouchery na wycieczkę od firmy Itaka oraz vouchery na biżuterię marki Lilou.



Gala Olimpijska to jedno z głównych wydarzeń organizowanych przez Polski Komitet Olimpijski. Odbywa się po każdych igrzyskach olimpijskich. Jej celem jest nagrodzenie medalistów olimpijskich oraz przypomnienie sukcesów z igrzysk. To ważny i wzruszający moment dla każdego sportowca. Medal olimpijski jest bowiem najwyższym i najważniejszym trofeum w karierze. W gali uczestniczy Głowa Państwa, medaliści, ich trenerzy, sponsorzy i partnerzy Olimpijskiej Reprezentacji Polski, a także zaproszeni goście - członkowie Polskiej Rodziny Olimpijskiej.



Wszystkich miłośników sportu zapraszamy o godz. 19:30 do Polsat Sport 1, gdzie będzie studio olimpijskie a od godz. 20:00 transmitowana na żywo Gala Olimpijska.



Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 - były pierwszymi po "erze covidu", bez reżimu sanitarnego i wreszcie w obecności kibiców. Nasi zawodnicy zdobyli 10 medali - 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. Dostarczyli nam wielu emocji, wzruszeń, a także poczucia narodowej dumy i wspólnoty. Te wspaniałe chwile warto przeżyć jeszcze raz właśnie podczas Gali Olimpijskiej - 15 listopada 2024 r.



Reklama