Jelena Rybakina ostatecznie nie zadeklarowała obecności na tegorocznym turnieju w Stuttgarcie. To oznacza, że nie obroni wywalczonego przed rokiem tytułu i straci sporo punktów w rankingu WTA - wypadnie nawet z pierwszej dziesiątki. Ta przerwa pozwoli jej jednak lepiej przygotować się do dalszej części sezonu. Ostatnio postanowiła ogłosić, że do jej sztabu dołączy nowy trener. Oficjalnie przedstawiła go w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.