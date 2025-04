To będzie największa zmiana w skokach przed zimą. Dosadne słowa z PZN

Z tego, co udało nam się ustalić, to ma zostać zmieniona weryfikacja. W tej chwili przed pierwszym czipowaniem kombinezonu przed Pucharem Świata przychodziło się z kombinezonem i był sprawdzany jego ogólny krój i przepuszczalność. Jeśli to się zgadzało, to kombinezon był dopuszczany do startów. Teraz do tego wszystkiego przy takiej kontroli ma być obecny zawodnik i to na nim będzie się odbywała kontrola kombinezonu. Dopiero jeśli jego wymiar będzie się zgadzał, strój będzie zaczipowany. To jest akurat dobry pomysł i jeśli tylko będzie to robione we właściwy sposób to może naprawdę pomóc

~ tłumaczył Kruczek.