Wstrząsająca śmierć 35-krotnego reprezentanta kraju. Są trzy wersje zdarzeń

Wstrząsające wieści. Aaron Boupendza nie żyje po tym, jak wypadł z 11. piętra

Boupendza był nieobecny na ostatnim treningu drużyny bez powodu i klub nic nie wiedział o przyczynach jego absencji . Zhejiang FC próbował nawiązać kontakt z gabońskim napastnikiem, lecz nie udało mu się to do momentu ogłoszenia tragicznej wiadomości. Gabończyk był związany chińskim klubem raptem od 30 stycznia bieżącego roku. Zdołał dla tej drużyny rozegrać sześć spotkań, w których zdobył cztery gole i zaliczył dwie asysty, zatem początek miał bardzo obiecujący. Jak donosi "Fanatik" jego kontrakt z Zhejiang miał obowiązywać do grudnia 2026 roku.

Boupendza występował w znanych klubach. Rozegrał 35 spotkań dla reprezentacji Gabonu

Aaron Boupendza już w wieku 19 lat trafił do francuskiego Girondins Bordeaux. Wówczas klub występował jeszcze w Ligue 1, ale Gabończyk nigdy nie zdołał zadebiutować we francuskiej ekstraklasie. W trakcie kriery wielokrotnie zmieniał kluby. Rzadko gdzie zabawił dłużej, niż na sezon lub dwa. W 2020 roku opuścił Francję udał się na wypożyczenie do portugalskiego Feirense. Następie grał w tureckim Hataysporze, katarskim Al-Arabi, arabskim Al-Shabab, amerykańskim Cincinnati, rumuńskim Rapidzie Bukareszt i ostatnio we wspomnianym Zhejiang FC.