Lewandowski wygwizdany przez kibiców Borussii. Tak im odpowiedział. "Na zawsze"

Stało się. We wtorek 15 kwietnia FC Barcelona przegrała pierwszy mecz w 2025 roku. Pogromcą wicemistrzów Hiszpanii okazała się Borussia Dortmund, która co prawda wygrała u siebie 3:1 w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów, jednak to nie wystarczyło, aby awansować do kolejnej fazy. W podstawowym składzie gości pojawił się Robert Lewandowski, dla którego nie był to łatwy wieczór. Nie dość że nie trafił do siatki, to w dodatku przy każdym kontakcie z piłką był wygwizdywany przez niemieckich kibiców. Kapitan naszej kadry w rozmowie ze "Sport Bild' błyskawicznie odniósł się do całej sprawy.