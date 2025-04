Magdalena Fręch pokonała mistrzynię olimpijską po 192 minutach gry. Thriller w Stuttgarcie

Turniej WTA 500 w Stuttgarcie to pierwszy start dla Magdaleny Fręch od... niemal miesiąca. Swój ostatni pojedynek rozegrała 20 marca, podczas tysięcznika w Miami. Odpadła tam już w pierwszej rundzie, po dwusetowym w starciu z Eleną-Gabrielą Ruse. Dla 27-latki była to już piąta porażka z rzędu. Nie najlepiej prezentował się także całoroczny bilans spotkań naszej reprezentantki, który wynosił 3-9. Na dodatek po zmaganiach na Florydzie przytrafiły się problemy z prawym nadgarstkiem. Z powodu kontuzji nie zagrała w Charleston i zrezygnowała z występu podczas BJK Cup w Radomiu. Reklama

Na szczęście Fręch zażegnała kłopot i mogła się pojawić w Stuttgarcie. Z racji swojej pozycji w rankingu, Polka załapała się bezpośrednio do głównej drabinki imprezy. Podczas niedzielnego losowania okazało się, że pierwszą rywalką Magdaleny ma być Rebecca Sramkova. Dzień później reprezentantka Słowacji wycofała się jednak z rywalizacji z powodu kontuzji łokcia. W związku z tym 27-latka trafiła na szczęśliwą przegraną z eliminacji. Okazała się nią Sara Errani.

Doświadczona tenisistka z Italii, mistrzyni olimpijska z Paryża w grze podwójnej, uległa w decydującej rundzie kwalifikacji Weronice Kudiermietowej. Uśmiechnął się jednak do niej los i dzięki temu mogła powalczyć w głównej singlowej rywalizacji. Wyraźną faworytką pojedynku była jednak Magdalena, plasująca się 28. miejscu w rankingu WTA (o 124 lokaty wyżej od przeciwniczki). Nasza zawodniczka stanęła przed znakomitą szansą, by przełamać złą passę i odnieść swoje pierwsze zwycięstwo od ponad dwóch miesięcy. Tym bardziej, że dla Sary był to dopiero pierwszy występ w głównej drabince singlowych zmagań w tym sezonie. Reklama

WTA Stuttgart: Trzysetowe starcie Fręch z Errani. Znamy rywalkę Peguli w drugiej rundzie

Fręch mogła rozpocząć od bardzo pewnie utrzymanego podania, do zera. Przegrała jednak trzy akcje z rzędu i doszło do równowagi. Na szczęście końcówka rozdania potoczyła się po myśli Polki, która tym samym objęła prowadzenie. Errani popełniała sporo błędów, często niewielkich. Powodowały jednak one, że większość akcji trafiała na konto Magdaleny. Nasza reprezentantka prezentowała się solidnie i w pewnym momencie miała break pointa na... 4:0. W końcówce gema 27-latka zrobiła jednak kilka błędów i finalnie Sara zgarnęła swoje premierowe "oczko".

Od tej chwili pojedynek znacznie się wyrównał. Włoszka zdołała podwyższyć poziom swojej gry i Fręch nie miała już tak łatwo. Gemy przy serwisie Polki były rozgrywane na przewagi. Na szczęście 28. tenisistka rankingu nie dopuszczała do break pointów i dokładała kolejne zdobycze, dzięki czemu wyszła na 5:2. Sytuacja uległa zmianie w trakcie dziewiątego rozdania, gdy nasza reprezentantka podawała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Tenisistka z Italii wywarła nieco większą presję, pojawiły się też błędy po stronie Magdaleny. Errani odrobiła stratę breaka, a po chwili w łatwy sposób wyrównała na 5:5. Reklama

Końcówka partii ułożyła się jednak po myśli 27-latki. Najpierw utrzymała serwis bez straty punktu, a później toczyła się zacięta rywalizacja podczas dwunastego rozdania. Początkowo swoją okazję na tie-breaka miała Sara. Następnie pojawiały się kolejne setbole dla naszej zawodniczki. Przy trzecim Włoszka posłała piłkę w korytarz deblowy i pierwsza odsłona pojedynku dobiegła końca. Fręch triumfowała w niej 7:5.

Magdalena bardzo źle weszła w drugą część starcia. W pewnym momencie Errani miała piłkę na 3:0, z podwójnym breakiem. Co się nie udało mistrzyni olimpijskiej z Paryża w trzecim gemie, dokonało się w piątym. Włoszka przejęła inicjatywę na korcie i po sześciu rozdaniach objęła prowadzenie 5:1. Wówczas Polka zerwała się do walki. Najpierw utrzymała serwis, a później obroniła setbola w ósmym gemie i odrobiła stratę jednego przełamania.

Kolejne dwie okazje na zamknięcie odsłony zostały zniwelowane przy podaniu Magdaleny. Reprezentantka Italii nie dopuściła jednak do całkowitego zniwelowania przewagi. Ostatecznie triumfowała w drugim secie 6:4, utrzymując na koniec swój serwis do 15. Po zakończonej partii 27-latka poprosiła o przerwę medyczną. Problem dotyczył prawej nogi, a interwencja fizjo została udzielona na korcie. Reklama

Pierwszy gem trzeciej partii wlał nadzieję na lepszy fragment w wykonaniu Fręch. Na starcie utrzymała własne podanie do zera. W kolejnych minutach wynik znów zaczął jednak uciekać Polce. W trakcie trzeciego rozdania doszło do przełamania po bardzo prostym błędzie naszej tenisistki. Po chwili Magdalena mogła natychmiast odrobić stratę, ale nie zdołała wykorzystać żadnego z dwóch break pointów. Ostatnie cztery punkty trafiły na konto Errani i tym samym zrobiło się 3:1 dla Włoszki. Dwa gemy później powtórzyła się sytuacja. Polka znów prowadziła 40-15, ale ponownie to tenisistka z Italii dołożyła "oczko".

Przełom nadszedł w ósmym gemie. Znów pojawiły się szanse na przełamanie. Przy drugiej Fręch posłała piłkę w samą linię. Włoszka była kompletnie zaskoczona nie zdołała odegrać na drugą stronę. Następnie 28. rakieta świata utrzymała swoje podanie i wyszła na prowadzenie 5:4, przerzucając presję na stronę przeciwniczki. Sara doprowadziła do wyrównania, a w trakcie jedenastego rozdania korzystała na błędach Polki. Zrobiło się 0-40 przy serwisie naszej reprezentantki. Magdalena wygrała następne trzy akcje i doprowadziła do stanu równowagi. Końcówka gema potoczyła się jednak po myśli Errani. Przy stanie 6:5 mistrzyni olimpijska z Paryża w deblu serwowała po awans do drugiej rundy. Reklama

To jednak nie był koniec emocji. Niemająca nic do stracenia Polka ruszyła do ataku i rozegrała kilka świetnych akcji. Przełamała do zera i doprowadziła do rozstrzygającego tie-breaka. Początek rozgrywki układał się po myśli serwujących zawodniczek. Pierwszy mini break pojawił się dopiero w piątym punkcie i stał się udziałem Errani. Włoszka zbudowała przewagę, w pewnym momencie zrobiło się już 5-2. Mimo bardzo niekorzystnej sytuacji, Fręch nie poddawała się i odwróciła losy tie-breaka. Wygrała pięć ostatnich punktów i triumfowała w całym pojedynku 7:5, 4:6, 7:6(5) po 192 minutach gry. W czwartek powalczy o ćwierćfinał WTA 500 w Stuttgarcie z Jessicą Pegulą.

