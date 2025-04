Anna Lewandowska szaleje w Dubaju. Z torebką wartą fortunę

Anna Lewandowska to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. 36-latka przez bardzo długi czas była zawodową sportsmenką i reprezentowała nasz kraj na arenie międzynarodowej , odnosząc przy tym naprawdę imponujące sukcesy. Łącznie w swojej karierze wywalczyła aż 38 medali mistrzostw kraju, Europy i świata. Ostatecznie jednak zrezygnowała z karate tradycyjnego i postanowiła zająć się promocją zdrowego stylu życia . Dziś jest businesswoman i właścicielką kilku dobrze prosperujących firm oraz marek, które pomagać mają ludziom w dokonywaniu zdrowszych wyborów.

Swoje biznesy Anna promuje głównie w mediach społecznościowych. Jej aktywność w sieci nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do publikacji contentu związanego z jej życiem zawodowym. Trenerka fitness bowiem regularnie dzieli się tam również nowinkami z życia prywatnego . Tak było i tym razem.

Anna Lewandowska pochwaliła się ciekawą stylizacją. Uwagę zwraca jeden szczegół