Aryna Sabalenka w osłupieniu po decyzji rywalki. Od razu do niej napisała

Aryna Sabalenka w osłupieniu po decyzji rywalki

Aryna Sabalenka napisała do Potapowej

"Tak, to było trochę dziwne, ale zamartwiałam się, czy wszystko jest u niej w porządku, więc od razu postanowiłam napisać, żeby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja. To było jak: Co ty mi robisz? Następny mecz mam w sobotę. Tak, to było trochę dziwne. Udało nam się dostosować plan treningowy i zdaje się, że czeka mnie czas spędzony na siłowni" - powiedziała Sabalenka.