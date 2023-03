Były to ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w supergigancie. Szansę na zdobycie małej "Kryształowej Kuli" miało kilka zawodniczek. Prowadząca do tej pory w tym zestawieniu Włoszka Elena Curtoni zajęła dopiero dziesiąte miejsce. Wszystkich przebiła Gut-Behrami, która po raz czwarty w karierze (poprzednio w latach 2014, 2016 i 2021) zdobyła małą "Kryształową Kulę ".

Narciarstwo alpejskie. Lar Gut-Behrami jest bardzo szczęśliwa

"Ten sezon to był prawdziwy rollercoaster. Jestem dziś bardzo szczęśliwa. Im jestem starsza tym bardziej podchodzę do rywalizacji emocjonalnie. Moja taktyka polegała na tym, aby jechać po prostu swoje. To zrobiłam prawie idealnie" - powiedziała pochodząca z Sorengo 31-letnia zwyciężczyni.