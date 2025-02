Kolejny wstrząs w PZN, Stoeckl to tylko początek. Małysz już wie o rezygnacji

Tuż przed weekendem polskie i światowe media obiegła piorunująca wiadomość - nastąpił bowiem rozbrat między Alexandrem Stoecklem a Polskim Związkiem Narciarskim . Krajowa federacja utraciła więc dyrektora sportowego ds. skoków oraz kombinacji norweskiej - i to w dosyć trudnym momencie.

Austriaka do takiej decyzji miała pchnąć niedawna wypowiedź Adama Małysza na antenie TVP Sport dotycząca jego dotychczasowej pracy . Dla szefa PZN to przy tym nie koniec zamieszania związanego ze zmianami personalnymi.

Nie tylko Stoeckl. Filip Rzepecki opuszcza PZN. "Tak się po prostu nie da"

"To prawda, rezygnuję. Z racji dbania o zawodników i żeby nie wywoływać totalnego chaosu, uprzedziłem prezesa Małysza, że nie przewiduję przedłużenia mojej umowy, ale pozostanę na stanowisku do końca jej trwania. Formalnie zostanę tyle, ile trzeba, czyli do kwietnia. Ostatnie prace przypadną na mistrzostwa Polski 2 kwietnia" - powiedział Rzepecki w rozmowie z "OPS".