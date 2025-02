29-latka jakiś czas temu dała do zrozumienia, że marzy jej się dopisanie do swojego CV kolejnego osiągnięcia, a mianowicie zdobycie setnego triumfu w Pucharze Świata. Wiele wskazywało na to, że Amerykanka osiągnie swój cel w pierwszej połowie trwającego obecnie sezonu. Niestety, jej plany pokrzyżowała kontuzja, której Shiffrin doznała w listopadzie. Teraz jednak narciarka alpejska powróciła do rywalizacji i wreszcie dopięła swego.