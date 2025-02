Austriacy wniebowzięci. Mają sensacyjnego mistrza świata

Po pierwszym przejeździe na prowadzeniu znajdował się Norweg Timon Haugan . O zaledwie 0,02 sek. wyprzedzał on Szwajcara Loica Meillarda . Trzeci ze stratą 0,24 sek. był mistrz olimpijski, obrońca tytułu, lider Pucharu Świata i lider klasyfikacji gigantowej Szwajcar Marco Odermatt .

Dopiero 44. pozycję zajmował nasz jedyny alpejczyk w tej konkurencji Piotr Habdas. On dzień wcześniej był drugi w kwalifikacjach. Przegrał tam tylko z Czechem Janem Zabystranem. Polak zmagał się z kłopotami zdrowotnymi, co odbiło się pewnie na jego jeździe. Do tego nie ustrzegł się błędów. Ostatecznie tracił 5,63 sek.