Pierluigi Collina zachwycony Szymonem Marciniakiem

Swoje zadowolenie z postawy arbitra wyraził również były arbiter Howard Webb, który prowadził finał mistrzostw świata w 2010 roku. Anglik w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" przyznał: - To był najlepszy sędziowski występ w historii mistrzostw świata. Jestem taki dumny! - dodając: - Szymon był fantastyczny. Ale na wielkie brawa zasłużył cały sędziowski zespół, bo na przykład decyzje co do spalonych w kluczowych momentach, jak choćby przy trzecim golu, były świetne. To był wspaniały występ polskich arbitrów, a co do Szymona, to podkreślę to jeszcze raz, top!