Mecz na pewno nie był łatwy. Sędzia z Płocka podyktował w nim m. in. trzy rzuty karne , pokazał osiem żółtych kartek, ale nie było pretensji ze strony zawodników. Był konsekwentny i sprawiedliwy. Wydaje się, że polski arbiter nie popełnił żadnych błędów.

- Dla mnie pan Marciniak i jego ekipa zasłużyła na najwyższa ocenę. Mecz był prowadzony płynnie, bez kontrowersji, a np. w 86. minucie, kiedy nie pokazał rzutu karnego, a dał żółtą kartkę za próbę wymuszenia, to był majstersztyk - uważa Jacek Ziober, były reprezentant Polski. - Panował nad wszystkim. Nikt nie miał do niego pretensji: ani zawodnicy, ani trenerzy. VAR był dziś niepotrzebny i to najlepsze podsumowanie pracy sędziego.