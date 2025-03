Marcin Najman wraca do klatki. Jednak nie Binkowski, kolejny rywal już znany

Marcin Najman to absolutna legenda polskich sportów walki. Pochodzący z Częstochowy gwiazdor w przeszłości trenował boks, kick-boxing oraz mieszane sztuki walki . Warto wspomnieć, że odnosił przy tym naprawdę imponujące sukcesy. "Zwykłe" pojedynki z czasem przestały sprawiać mu radość, "El Testosteron" zapragnął czegoś więcej i zdecydował się na rozpoczęcie kariery we freak fightach , a więc walkach celebrytów. W ostatnich latach występował na galach organizowanych m.in. przez High League oraz Clout MMA , jednak to Fame MMA pozostała federacją najbliższą jego sercu.

Marcin Najman wystąpi na gali Fame 25. Znamy jego rywala

Ostatnią walkę "Cesarz" stoczył w październiku ubiegłego roku, kiedy pokonał Tomasza Olejnika na gali Fame: The Freak . W lutym odbyła się kolejna gala, podczas której jednak zabrakło Najmana. Kibice mieli nadzieję, że gwiazdor Fame MMA wystąpi na nadchodzącej gali Fame 25: Revolution . Ta odbędzie się bowiem 5 kwietnia w Częstochowie , a więc w mieście, z którego pochodzi "El Testosteron". Jak się teraz okazuje, włodarze umieścili 45-latka na karcie walk na to wydarzenie . Ujawniono także, z kim zmierzy się doświadczony fighter.

"WOJTEK GOLA vs CESARZ na FAME 25 W CZĘSTOCHOWIE. Pulsometr wywaliło poza skalę! Puls 160? Tocimao?! POTĘŻNY WŁODARZ Wojtek Gola wraca do klatki FAME. I to z kim! W swoim rodzinnym mieście w klatce powita go Marcin Najman. Cesarz ma w swoim rekordzie już kilku innych włodarzy - pokonał Tomka Olejnika i Pawła Jóźwiaka. Czy rozprawi się z szefem FAME? Przekonamy się już 5 kwietnia w Częstochowie" - przekazano w oficjalnym komunikacie Fame MMA opublikowanym w mediach społecznościowych.