Magda Linette nie powalczy już w Miami. Tyle zarobiła, można się zaskoczyć

Magda Linette odpadła z turnieju w Miami

Magda Linette niestety szybko musiała w meczu z Paolini przejść do defensywy. Jej rywalka świetnie sobie radziła i była zaskakująco skuteczna. Tempo spotkania było bardzo szybkie, co niekoniecznie odpowiadało poznańskiej zawodniczce. Choć w drugim secie Linette udało się nawet przełamać Paolini, niewiele to dało - Włoszka szybko odrobiła straty i odzyskała przewagę.

Magda Linette tyle zarobiła w Miami. Można się zaskoczyć

Za dotarcie do ćwierćfinałów Magda Linette zarobiła 189 075 dolarów, czyli około 731 tys. zł. Gdyby udało jej się pokonać Paolini, kwota ta wzrosłaby do 332 160 dolarów (ok. 1,3 mln zł). To jednak nie wszystko. Linette wystąpiła również w deblu w parze z Dajaną Jastremską. Panie rozegrały jeden mecz, co oznaczało, że trafiło do nich 19 050 dolarów do podziału, czyli 9525 dolarów na głowę (ok. 37 tys. zł). Nagrody na amerykańskich turniejach WTA 1000 mogą zawrócić w głowie niejednemu zawodnikowi. Dla Linette to duży zastrzyk gotówki, który pozwoli jej ze spokojem planować dalsze ruchy.