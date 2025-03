Ponad 600 dni, tyle musiał czekać Jan Błachowic z na swój powrót do klatki UFC. Brak walk spowodowany był problemami zdrowotnymi, a dokładnie operacją obu barków i późniejszą rekonwalescencją. "Cieszyński Książę" w Londynie skrzyżował rękawice ze sklasyfikowanym wcześniej na 6. pozycji rankingu wagi półciężkiej Carlosem Ulbergiem .

Według ekspertów długo niewalczący Polak nie był faworytem w tej walce. Jednak zaprezentował się dobrze, rywal w żadnym stopniu nie mógł zagrozić Polakowi. Niestety Biało-Czerwony również nie był bardzo aktywny, przez co sędziowie po trzech pełnych rundach przyznali zwycięstwo Nowozelandczykowi.

Na szczycie dywizji zrobiło się ostatnio niemałe zawirowanie. Dominator Alex Pereira przegrał z Magomedem Ankalajewem i teraz to Rosjanin dzierży pas UFC. Mówiło się, że jeśli "Janek" triumfuje w stolicy Anglii, to znowu będzie blisko pasa mistrzowskiego. Przed walką zajmował 3. miejsce w rankingu i w przeszłości zremisował z obecnym czempionem, zatem byłby to idealny moment na wyrównanie rachunków.