Wielkie emocje wzbudza walka wieczoru pomiędzy Marcinem Wrzoskiem i Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim na zasadach bokserskich. Ten pierwszy, był etatowym uczestnikiem profesjonalnych gal KSW, a nawet mistrzem tej organizacji. Bilans jego ostatnich pojedynków nie jest zbyt korzystny (3-3 wygrane - porażki).

"Polish Zombie" wobec braku oferty na najbliższe gale ze strony KSW zdecydował się na kontrakt oznaczający jednorazową przygodę z Fame MMA. Długofalowo mierzy on jednak w powrót do organizacji kierowanej przez Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego, mając nadzieje na rewanż z Normanem Parke.

Te plany może przekreślić porażką z "Don Kasjo", o czym wypowiadali się już obaj włodarze KSW. Wrzosek w razie porażki w Fame MMA nie będzie miał już do KSW powrotu.

Fame MMA 12. Gdzie transmisja? Jaka cena za PPV?

W innych ciekawie zapowiadających się starciach zmierzą się między innymi Arkadiusz Tańcula i Jacek Murański. Ten drugi ma 52 lata i wystąpi w miejsce swojego syna Mateusza, który w trakcie przygotowań do gali doznał kontuzji.

Poza tym w "klatce' zmierzą się między innymi były strongman Krzysztof Radzikowski, czy Kamila "Kamiszka" Wybrańczyk, partnerka Artura Szpilki.

Fame MMA 12 odbędzie się w Ergo Arenie w Trójmieście w sobotę 20 listopada o godzinie 20. Transmisja będzie do obejrzenia wyłącznie w systemie PPV. Cena pakietu pozwalające na oglądanie wydarzeń z gali wynosi 24,99 zł.

Fame MMA 12. Karta walk:

Kasjusz “Don Kasjo" Życiński vs. Marcin Wrzosek - walka na zasadach boksu

Kacper Blonsky vs. Mateusz “FIT Lovers" Janusz

Adrian “Polak" Polański vs. Maksymilian “Wiewiór" Wiewiórka - walka o pas wagi półśredniej (77 kg)

Karolina “Zusje" Smogulecka vs. Marta “Marti Renti" Rentel

Arkadiusz Tańcula vs. Jacek Murański

Piotr “Bestia" Piechowiak vs. Krzysztof Radzikowski

Krystian “Krycha UFC" Wilczak vs. Maciej “Szewcu" Szewczyk

Patryk “Ryba" Karaś vs. Kornel “Koro" Regel

Kamila “Kamiszka" Wybrańczyk vs. Anna Andrzejewska

Jakub "Dragon" Kaczmarski vs. Adrian "Pitbull" Wieliczko - finał turnieju “Road to Armia"

