Wielki powrót Roberta Karasia. Fani czekali blisko dwa lata

Kilka lat temu - jeszcze przed dyskwalifikacją - ukochany Agnieszki Włodarczyk postanowił spróbować swoich sił w sportach walki i zdecydował się na debiut we freak fightach. Pierwszą walkę stoczył w lutym 2023 roku na gali Fame MMA 17. Wówczas pokonał on Filipa Marcinka, wygrywając pojedynek jednogłośnie na punkty. Po raz kolejny do oktagonu ultra triathlonista wszedł we wrześniu 2023 roku, kiedy to stoczył walkę z Jakubem Nowaczkiewiczem podczas gali Fame 19. Niestety, tym razem Karaś musiał uznać wyższość swojego rywala.

