Organizowany przez Interię plebiscyt As Sportu 2021 wyłoni najlepszego polskiego sportowca w 2021 roku.



Redakcja sportowa Interii w wewnętrznym głosowaniu wybrała listę 32 sportowców nominowanych do nagrody. Spośród nich użytkownicy Interii wybiorą czołową "16", która awansuje do kolejnej rundy!



W poniższej ankiecie głosować można na dowolną liczbę sportowców, którzy Waszym zdaniem zasłużyli na to, by znaleźć się wśród najlepszej szesnastki! Głosowanie zakończy się w niedzielę 21 listopada o godzinie 23.

As Sportu 2021 - wybierz z Interią sportowca roku!

Zdjęcie Wybierz najlepszego sportowca roku w plebiscycie As Sportu 2021! / INTERIA.PL

W dalszej części plebiscyt będzie toczył się systemem pucharowym. O rozstawieniu w 1/8 finału będzie decydować właśnie liczba Waszych głosów - zwycięzca trwającego głosowania zmierzy się z 16. sportowcem na liście, drugi z 15., trzeci z 14. itd. Zwycięzcy awansują do ćwierćfinałów, a następnie półfinałów oraz do wielkiego finału. Decydujące głosowanie odbędzie się w dniach 14-16 grudnia!

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL

As Sportu 2021. Weź udział w głosowaniu:

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 5.8% Iga Baumgart-Witan 2.75% Jan Błachowicz 1.96% Patryk Dobek 2.82% Jan-Krzysztof Duda 1.41% Kajetan Duszyński 1.88% Paweł Fajdek 3.14% Maryna Gąsienica-Daniel 0.63% Małgorzata Hołub-Kowalik 2.59% Hubert Hurkacz 6.51% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 2.27% Natalia Kaczmarek 1.96% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 2.98% Malwina Kopron 1.49% Dawid Kubacki 2.04% Bartosz Kurek 2.51% Wilfredo Leon 3.14% Robert Lewandowski 7.14% Natalia Maliszewska 0.78% Tadeusz Michalik 0.55% Aleksandra Mirosław 0.94% Katarzyna Niewiadoma 1.73% Wojciech Nowicki 3.22% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 1.41% Kamil Stoch 3.29% Iga Świątek 7.37% Justyna Święty-Ersetic 5.8% Dawid Tomala 3.06% Anita Włodarczyk 9.8% Karol Zalewski 1.02% Bartosz Zmarzlik 3.37% Piotr Żyła 4.63%

głosów: 338