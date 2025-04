Demolka w Ameryce. Brutalny nokaut polskiego wojownika na wielkiej gali

Przed pojedynkiem mówiło się, że to być albo nie być Michała Oleksiejczuka w największej organizacji MMA na świecie. Zanim wyszedł do klatki na UFC 314 miał niechlubną passę trzech porażek, z czego dwie poniósł już w pierwszej rundzie. Teraz w starciu Sedriquesem Dumasem Polak był minimalnym faworytem, ale możliwa porażka mogłaby go wykreślić z szeregów UFC.