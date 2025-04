Z Fame MMA do UFC. Tak, to się wydarzyło. Polka zawalczy z Rosjanką

Na wydarzeniu federacji Fame MMA w zeszłym roku wystąpiła również Klaudia Syguła, która w maju zmierzyła się z Ewą Piątkowską. Ku zaskoczeniu kibiców i ekspertów pokonała zawodową pięściarkę, co otworzyło jej drzwi do... samego UFC. 26-latka jest już po debiucie w amerykańskiej organizacji. Dokładnie 9 listopada 2024 roku zmierzyła się z Melissą Mullins na gali UFC Fight Night: Magny vs. Prates. Wówczas Brytyjka pokonała Polkę przed czasem.

