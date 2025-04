Tuż przed KSW 105 Pudzianowski wysłał wiadomość. "Ponad moje siły", głośno o tym nagraniu

Niespełna dwa tygodnie pozostały do dużej gali KSW w tym roku. Według wielu kibiców karta walk XTB KSW 105 jest jedną z najmocniejszych w historii federacji i trudno się z tym nie zgodzić. 26 kwietnia w Gliwicach zobaczymy m.in. starcie Artura Szpilki z Errolem Zimmermanem, czy Adriana Bartosińskiego z Andrzejem Grzebykiem o pas mistrzowski. Wielu fanów czeka jednak na to, co wydarzy się w co-main evencie gali w Gliwicach. Reklama

Wówczas w klatce pojawi się legenda nie tylko KSW, ale całego polskiego sportu w ogólności, Mariusz Pudzianowski. Dla doświadczonego zawodnika będzie to pierwsza walka od czerwca 2023 roku, kiedy to na KSW 83 zmierzył się z Arturem Szpilką i przegrał przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. Nie brakowało spekulacji, jaka przyszłość czeka Pudzianowskiego i dużo mówiło się o tym, że może dołączyć do freak-fightowej federacji FAME MMA .

Pudzianowski wyczerpany po treningu. Głośno o jego nagraniu

Czy w przyszłości dojdzie do takiego transferu? Nie można tego wykluczyć, ale na razie "Pudziana" czeka kolejna walka pod egidą KSW. Rywalem zawodnika z Białej Rawskiej będzie inny były strongman, Eddie Hall . Brytyjczyk ma za sobą już parę występów w sportach walki, a prawdziwym viralem stało się starcie z braćmi Neffati, z którymi Hall poradził sobie w dość łatwy sposób. Z Pudzianowskim zapewne czeka go trudniejsza przeprawa.

Reprezentant Polski jak zwykle w pocie czoła przygotowuje się do swojego starcia i wkłada maksimum wysiłku w treningi. Niezmiennie Pudzianowski utrzymuje stały kontakt z kibicami poprzez częste publikowanie materiałów w mediach społecznościowych. Nie inaczej było w sobotni wieczór, gdy 48-latek pokazał wideo z sali treningowej. "Dość na ten tydzień. To już nie jest przyjemność tylko..." - brzmi opis nagrania na Instagramie. Reklama

Dość niepokojące są również słowa wypowiedziane przez legendę. "Dość w tym tygodniu. Jeszcze tylko do zrobienia wanna, zimna woda, wiadro lodu. To już chyba ponad moje siły" - powiedział wyraźnie zmęczony Pudzianowski. "No cóż, 21 prawie chyba dochodzi, bo już rachubę czasu straciłem. Pół godzinki biegania, trochę techniki, trochę boksowania. Ręce zmęczone po takich interwałach dosyć mocno. Jeszcze dwa sparingi zostały" - dodał. Kibice w komentarzach wyrażali podziw, że Pudzianowski niezmiennie potrafi dawać z siebie tyle siły na treningach.

Mariusz Pudzianowski / Polsat Sport