Wpadka dopingowa w KSW, dyrektor potwierdził. To trwa już ponad rok

"Tak, to prawda" - odpowiedział prosto z mostu działacz na pytanie o wykrycie w organizmie jednego z fighterów zabronionej substancji. Następnie przeszedł on do nieco większych konkretów. Artur Mazur dopytał go czy chodzi konkretnie o Valeriu Mirceę. "Nie mogę powiedzieć. To jest informacja medyczna. Nie mogę ujawniać takich informacji. (...) Wydaje się, że taką informację na tym etapie może ujawnić tylko zawodnik. Do momentu zakończenia całego procesu odwoławczego to nie jest takie proste. Nawet francuska komisja nie może ujawnić takich informacji" - stwierdził.