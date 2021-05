Babilon MMA 22. "Ares" chce pokonać Wawrzyniaka i wziąć rewanż na Pawlaku!

Już 22 maja odbędzie się kolejna gala organizacji Babilon MMA. W walce wieczoru wystąpi szalenie efektowny Adrian Błeszyński (9-4-1). Rywalem "Aresa" będzie Piotr Wawrzyniak (7-5). Transmisja gali Babilon MMA 22 na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Babilon MMA 21. Paweł Pawlak - Sergiej Guzew. Skrót walki (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

- Jak zwykle dam z siebie wszystko - zapewnia Adrian Błeszyński, który w ubiegłym roku stoczył dwie kapitalne wojny z Pawłem Pawlakiem, obecnym mistrzem Babilon MMA w kategorii średniej. - Przygotujcie się na grzmoty. Jestem w takiej formie, że już dziś mógłbym założyć rękawice. Jestem świetnie przygotowany pod rywala i wiem, co muszę zrobić. Zobaczycie to w klatce 22 maja. Mam nadzieję, że kiedyś spotkam się jeszcze z Pawlakiem w wielkiej trylogii. Chciałbym zabrać pas akurat jemu - kończy pewny siebie "Ares".

Reklama

- On jest zawodnikiem stójkowym, a ja bardziej parterowym, ale nie jest powiedziane, że nie będę chciał się z nim bić w stójce. W Polsce biłem się już wszędzie, mam doświadczenie - przekonuje Piotr Wawrzyniak. - Nie boję się o kondycję. Wytrzymam 3 rundy po 5 minut, a charakteru mam na znacznie więcej! Jeśli skończy się tlen, to mogę dalej walczyć na charakterze - dodaje 30-letni zawodnik.

Zdjęcie Babilon MMA 22 / mat.prasowe / materiały prasowe

Karta walk Babilon MMA 21

Walka wieczoru w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Adrian "Ares" Błeszyński (9-4-1. 7 KO, 1 SUB) vs Piotr Wawrzyniak (7-5, 4 KO)

Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Marcin Jabłoński (9-2, 3 SUB) vs Alan Langer (11-7, 1 KO, 8 SUB)



Walka w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Adam Łaguna (4-1, 1 KO, 3 SUB) vs Mateusz Janur (3-2, 1 KO, 1 SUB)

Interia jest patronem medialnym tego wydarzenia.