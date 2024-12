Niemieckie oczekiwanie na kolejny triumf w Turnieju Czterech Skoczni trwa już 23 lata. W 2002 roku po zwycięstwo sięgnął Sven Hannawald. Gdy wydawało się, że Pius Paschke jest na najlepszej drodze do przerwania złej serii, zaczęły odzywać się "demony". W Engelbergu lider Pucharu Świata zajął 10. i 18. miejsce. W dodatku nie będzie mu pomagać presja medialna oraz fakt, że od sezonu 2012/13 zaledwie dwukrotnie skoczek noszący na starcie w Oberstdorfie żółty plastron lidera cyklu wygrał TCS (Peter Prevc 2015/16 i Ryoyu Kobayashi 2018/19).

Zwłaszcza niedzielne zawody mogły wlać trochę niepewności w serca fanów. Najlepszy z Niemców zajął dopiero 9. lokatę (Karl Geiger). Lepiej było w sobotę, Andreas Wellinger i Geiger obsadzili pozycje tuż za austriacko-szwajcarskim podium. Nie trzeba dodawać, że Philipp Raimund i Stephan Leyhe są zawodnikami z formą na dopiero trzecią-czwartą dziesiątkę. Markus Eisenbicher dzięki 8. miejscu w Kuusamo i 13. w Titisee-Neustadt jest wyżej w "generalce" od nich, ale także ma wiele problemów, w 6 z 10 konkursów nie wszedł do serii finałowej. Nie umknęło to uwadze sztabu - nie znalazł się wśród powołanych na Turniej.

Historia jest przeciw Piusowi Paschke. Niemiec walczy z presją i fatum

- Pius Paschke to wojownik i robotnik, a teraz nadchodzą nowocześniejsze skoki. Jeśli nadal prowadzisz w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to oznacza, że jesteś jednym z faworytów , nawet jeśli zawodnik w żółtym kolorze ostatnio rzadko wygrywał - powiedział Eurosportowi były szkoleniowiec naszych zachodnich sąsiadów Werner Schuster. Ten obecny, Stefan Hornacher uważa, że jego podopieczny jest w stanie "zrobić furorę".

W ciągu ostatnich kilku lat dużo współpracował z prywatnym psychologiem, teraz widać efekty, z roku na rok jest coraz lepiej. Naprawdę twardo stąpał po ziemi, podchodząc do drugich serii konkursów PŚ. To pokazuje, że jest gotowy na wielkie rzeczy

Jak o jego gorszych rezultatach na Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu wypowiedział się sam Schmitt? - To musiało kiedyś nastąpić. Pytanie brzmi, jak sobie z tym poradzić. Jestem optymistą, Pius może to spokojnie zrozumieć, dokładnie wie, co ma zrobić - podkreślił.