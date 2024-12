Wspaniałe wieści dla Realu Madryt. Gwiazda zdecydowała, to tylko kwestia czasu

Gwiazda Liverpoolu podjęła decyzję. Czas na przenosiny do Hiszpanii

Trent Alexander-Arnold od wielu lat znajduje się na celowniku Realu Madryt. Odkąd przebijał się do pierwszej drużyny Liverpoolu, imponował wspaniałym przeglądem pola i innymi walorami ofensywnymi. W swojej najlepszej dyspozycji wydaje się wręcz skrojony do gry na Santiago Bernabeu. "Królewscy" kusili go niejednokrotnie, ale wszystko wskazuje na to, iż niebawem wreszcie dopną swego. Wspomniane źródło jest bowiem przekonane, że reprezentant Anglii przekazał już swojemu pracodawcy, że zamierza kontynuować karierę w stolicy Hiszpanii. Jedyną niewiadomą stanowi data przenosin. "The Reds" znajdują się pod ścianą. Mogą bowiem albo pozbyć się jednego ze swoich najważniejszych graczy na półmetku - tak udanego do tej pory - sezonu, albo pozwolić mu odejść za pół roku z kartą na ręku.