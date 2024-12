Polskie gwiazdy MMA dały popis przed świętami. Nagranie niesie się po sieci

Jan Błachowicz, Mariusz Pudzianowski, Łukasz Jurkowski, Daniel Omielańczuk, Sebastian Przybysz, Michał Choiński i Izu Ugonoh . Nie ma chyba fana sportów walki w Polsce, który nie znałby tych nazwisk. Część z nich jest absolutnymi legendami polskiego MMA i z roku na rok odnosi coraz to większe sukcesy nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

As Sportu 2024. Iga Świątek triumfatorką plebiscytu Interii Sport!

As Sportu 2024. Iga Świątek triumfatorką plebiscytu Interii Sport! / InteriaSport.pl / Interia.tv

"Cicha Noc" w wykonaniu polskich fighterów. Błyskawiczna reakcja kibiców

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia polskie gwiazdy MMA zaprezentowały swoje wokalne umiejętności w oryginalnej wersji popularnej kolędy "Cicha Noc". Efektami ciężkiej pracy pochwalili się na nagraniu opublikowanych w mediach społecznościowych. "Hej kolęda, kolęda! Kto wie, może zapuka i do Twojego domu. Jakieś propozycje co do nazwy naszego zespołu?" - napisali.