KSW 101: Polacy podbili Paryż. Dominator "ustrzelił" kolejną ofiarę

Po raz drugi w historii organizacja KSW wróciła do Francji, a dokładnie do Paryża. Pierwotnie gala KSW 93 w Adidas Arena odbiła się dużym sukcesem, więc po roku polska marka wróciła do stolicy Francji, lecz tym razem do dużo większej La Defense Arena, która może pomieścić do 40 tys. widzów.