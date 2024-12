Syn legendy nadzieją polskiego klubu. To ostatnia deska ratunku

Przez ostatnią dekadę przewinęło się kilku zdolnych chłopaków, którzy mieli zastąpić Bartosza Zmarzlika. Wiele oczekiwano od Mateusza Bartkowiaka, lecz wszystkie plany legły w gruzach. W końcu pojawił się syn Piotra Palucha . To dla ebut.pl Stali ostatnia nadzieja.

Wielka nadzieja Stali Gorzów, ośmieszył trzech mistrzów świata

W Gorzowie czekano na takiego młodzieżowca, który nie dość, że będzie regularnie zwyciężał z rówieśnikami, to jeszcze dołoży cenne punkty do dorobku całej drużyny. Ten aspekt przyda im się głównie w następnym roku. Palucha czeka ogromne wyzwanie. W każdym spotkaniu będzie startował co najmniej pięć razy.