Niemcy już od blisko 23 lat czekają na końcowy triumf w Turnieju Czterech Skoczni, a jeszcze do niedawna murowanym faworytem do zwycięstwa w imprezie był Pius Paschke. Ostatnie występy lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zasiały jednak ziarno wątpliwości w serca niemieckich kibiców, a on sam został zapytany o to, dlaczego nasi zachodni sąsiedzi muszą tak długo czekać na zwycięstwo. Paschke odpowiedział jednoznacznie.