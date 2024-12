I chociaż druga część sezonu nie ułożyła się po myśli 23-latki, która po drodze straciła fotel liderki rankingu, to kibice wciąż pamiętają o jej najlepszych występach. Niedawno jedno z jej zagrań zajęło drugie miejsce w plebiscycie WTA na "Zagranie Roku" , ustępując miejsca jedynie Qinwen Zheng. Kilkanaście dni później okazało się, że w innym z głosowań Świątek była już bezkonkurencyjna.

Iga Świątek wyróżniona przez kibiców. Naomi Osaka również

"Może ani razu nie pomyślałam sobie, że ja to jeszcze wygram. Ewentualnie na początku trzeciego seta, przy 0:3 jeszcze myślałam, że można to odwrócić, a później już sądziłam, że będzie ciężko" - mówiła później Swiątek podczas spotkania z dziennikarzami.