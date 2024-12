Cios dla Norwegów przed Turniejem Czterech Skoczni. Przegapią dwa konkursy

73. edycja Turnieju Czterech Skoczni rozpocznie się 29 grudnia w Oberstdorfie, po czym światowa czołówka przeniesie się do innego niemieckiego miasta i w Nowy Rok będzie rywalizowała w Garmisch-Partenkirchen. Walkę o Złotego Orła zwieńczą konkursy w Austrii: w Innsbrucku i Bischofshofen.

Do niedawna za wielkiego faworyta prestiżowego turnieju uchodził Pius Paschke, który jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niemiec do tej pory wygrał pięć konkursów, ale w Engelbergu złapał "zadyszkę" i zawody poprzedzające Turniej Czterech Skoczni kończył na kolejno 10. i 18. miejscu. To sprawia, że wzrosły szanse na triumf któregoś z Austriaków - kapitalnie bowiem spisują się Daniel Tschofenig i Jan Hoerl oraz Stefan Kraft, którzy w niedzielę w Engelbergu stanęli na podium.