Aryna Sabalenka wyznała, co myśli o Idze Świątek. Wystarczyły dwa zdania

Wspólny trening Aryny Sabalenki i Igi Świątek to rzecz, która jeszcze dwa miesiące temu nie była nigdy wcześniej widziana. 31 października obie zawodniczki pojawiły się razem na treningu na korcie w Rijadzie . Kibice byli bardzo zaskoczeni takim obrotem spraw. Relacje między Polką a Białorusinką polepszyły się. Wystarczy porównać obecną sytuację do tej z maja, kiedy po finale w Madrycie chłodno się pożegnały, wydawało się, że to zawodniczka z Mińska jest znacznie mniej zainteresowana przytuleniem. Skończyło się na podaniu dłoni.

Aryna Sabalenka o Idze Świątek: "Jest naprawdę miłą osobą"

Za trzy tygodnie w Melbourne będzie się starać o trzeci z rzędu triumf, co nie wydarzyło się od Martiny Hingis z lat 1997-1999. - Szczerze mówiąc, nie wiedziałam o tym aż do momentu, gdy kilka dni temu zobaczyłam to na Twitterze. To całkiem fajne, że udało się osiągnąć tak niesamowity cel, będący marzeniem wielu młodych zawodników. Jednak powiem to jeszcze raz: myślę, że lepiej będzie, jeśli skupię się na sobie. Jeśli będę w stanie zaprezentować swój najlepszy tenis, to wiem, że jestem w stanie to zrobić - przyznała.