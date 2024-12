A jednak. Szpilka najlepszy na świecie. Wideo z Polakiem znów jest wszędzie

Kończy się powoli szalenie ciężki rok 2024 dla Artura Szpilki. Polak zapewne wyobrażał go sobie zupełnie inaczej pod kątem sportowym, ponieważ w KSW stoczył zaledwie jedną walkę, która w dodatku nie potrwała nawet minuty. W Gdańsku bez większych problemów pokonał go Arkadiusz Wrzosek. Były pięściarz pała żądzą rewanżu, lecz nie wydarzy się on w najbliższym czasie. Pogromca 35-latka jest coraz bliżej starcia o mistrzowski pas. Popularny "Szpila" z kolei chce wrócić na spokojnie do oktagonu po perypetiach zdrowotnych.

