Szpilka pilnie ogłosił: Wracam. Wskazał miesiąc, są nazwiska potencjalnych rywali

Obecnie 35-latek rywalizuje pod banderą KSW i dalej generuje olbrzymi szum wokół swojej osoby. Najlepszy na to dowód? Wspomniany na wstępie niedawno zakończony plebiscyt renomowanego "Sherdog.com". Polak triumfował w kategorii "wyjście roku" . Gwiazdy UFC oraz innych organizacji przebił on za sprawą show z użyciem specjalnej kapsuły w Ergo Arenie . Niestety później w klatce nie było już tak spektakularnie. Arkadiusz Wrzosek znokautował fightera z Wieliczki w zaledwie piętnaście sekund.

Artur Szpilka już czeka na kolejną walkę. Nie rusza się z KSW

Artur Szpilka po powyższej klęsce odpoczywa do dziś. W międzyczasie trafił do szpitala, gdzie najadł się stresu. Na szczęście to, co najgorsze już chyba za sportowcem, o czym świadczy poniedziałkowy wpis w mediach społecznościowych. Doświadczony zawodnik pokazał światu zdjęcie z Martinem Lewandowskim, współwłaścicielem KSW i okrasił je radosnym dla wielu kibiców podpisem. "W kwietniu wracam. Są dwie opcje, ale to już powie KSW" - napisał krótko.