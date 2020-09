Koszmarne wieści dochodzą do nas z szatni PSG. Jak poinformował paryski klub, Juan Bernat zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie, co wyklucza go z gry na kilka miesięcy.

PSG, które nieco ponad trzy tygodnie temu mierzyło się z Bayernem Monachium w finale Ligi Mistrzów, notuje fatalny początek sezonu.

Paryżanie przegrali w dwóch pierwszych meczach ligowych - z Olympique Marsylia i RC Lens - a w środę pokonali 1-0 FC Metz po bramce Juliana Draxlera w doliczonym czasie gry.

Właśnie w tym spotkaniu kontuzji nabawił się defensor Juan Bernat. Hiszpan został poddany dalszym badaniom, które wykazały zerwanie więzadła krzyżowego w lewym kolanie.

Klub nie podał szczegółów dotyczących urazu Bernata, lecz zapowiedział, że dalsze informacje na temat stanu jego zdrowia zostaną opublikowane w najbliższych dniach.

27-latek to podstawowy lewy defensor PSG. W poprzednim sezonie rozegrał 32 mecze, notując dwie bramki i siedem asyst. W przeszłości bronił także barw Bayernu Monachium oraz Valencii.

