Jerzy Brzęczek nie jest jedynym selekcjonerem w Europie, który znajduje się obecnie w ogniu krytyki. Trudne godziny przeżywa również Joachim Loew, szef niemieckiej kadry. To efekt blamażu w Lidze Narodów.

We wtorkowy wieczór Niemcy przegrali wyjazdową potyczkę z Hiszpanią 0-6. To najdotkliwsza porażka naszych zachodnich sąsiadów w historii, biorąc pod uwagę mecze o punkty. Wyżej "Die Mannschaft" uległa tylko Anglikom (0-9) w roku... 1909.

Jak można się było spodziewać, w niemieckich mediach panuje obecnie stan wrzenia. Część dziennikarzy otwarcie domaga się dymisji trenera, który z drużyną narodową wywalczył tytuł mistrza świata raptem przed sześcioma laty.

"Nie możemy zamykać oczu po hańbie w Hiszpanii. Kredyt zaufania, jaki dostał Joachim Loew, został już wyczerpany. Wygrana Hiszpanii 6-0 nie jest dziełem przypadku. W sześciu meczach Ligi Narodów straciliśmy aż 13 bramek. Od mundialu w 2018 roku panuje w reprezentacji stagnacja" - czytamy w serwisie Sport1.de.

Na nieco inne zagranie zdecydował się niemiecki oddział SkySports, który nie wystawił not pokonanym. Uzasadnienie? "Reprezentacja doświadczyła jednego z największych wstydów w historii. To, co zrobili wybrańcy Loewa, graniczyło z odmową pracy. Dlatego zamiast piątek i szóstek tylko kartka białego papieru".

Tej narracji wtóruje "Die Welt": Zagraliśmy w Hiszpanii spotkanie, które jest powodem do wstydu. Drużyna nie była w stanie obronić się przed blamażem. Trener Joachim Loew będzie musiał odpowiedzieć na wiele pytań".

Tymczasem na najważniejsze pytanie odpowiedział już dyrektor sportowy niemieckiej federacji, Oliver Bierhoff. W środę przed południem zapewnił, że posada Loewa nie jest zagrożona . Uciął w ten sposób coraz bardziej gorące spekulacje na ten temat.

Loew objął niemiecką kadrę w sierpniu 2006 roku. Poprowadził ją w 189 spotkaniach. Bilans: 120 zwycięstw, 38 remisów, 31 porażek.

