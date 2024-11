Matty Cash prosto z mostu ws. relacji z Probierzem. "Nie rozmawiamy"

Matty Cash nie miał w ostatnich miesiącach szczęścia co do swojego zdrowia - obrońca 21 marca wyszedł na murawę w starciu barażowym reprezentacji Polski o udział w Euro 2024 z Estonią i spędził na placu gry zaledwie kilkanaście minut, doznając kontuzji ścięgna udowego.

Jak się potem okazało, był to jak dotychczas ostatni występ Casha w ekipie "Biało-Czerwonych" - nękany przez różne urazy gracz opuścił każdy kolejny mecz "Orłów", w tym te na Euro 2024. Częściowo spowodowane było to kolejnymi urazami - częściowo po prostu decyzjami selekcjonera Michała Probierza . Teraz 27-latek otworzył się nieco w kwestii swojej relacji z tym trenerem w rozmowie z Hubertem Bugajem z TVP Sport.

Matty Cash: Nie mam kontaktu z Probierzem, wiadomo, że jest zajęty

"Szczerze mówiąc, to sprawa prywatna między mną i selekcjonerem. Nie chcę opowiadać w wywiadach, kiedy ostatni raz mieliśmy kontakt. Rozmowy z trenerem pozostają prywatne. Nie mam potrzeby mówić, co, gdzie, kiedy omawialiśmy i kiedy to było po raz ostatni" - stwierdził początkowo futbolista, wkrótce jednak rozwijając temat.