Oberstdorf gwoździem do trumny Polaków. Tak źle nie było od startów Małysza, czyli 14 lat

Konkurs w Oberstdorfie był ostatnim, który w tym roku zaliczał się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nadszedł zatem czas podsumowań. Dla nas był to rok wyjątkowo nieudany. Polscy skoczkowie i kibice mogą czuć po nim duże rozczarowanie, bowiem wróciły czasy, gdy rzadkością jest widok naszego zawodnika na podium. W tym czasie dwa podia się zdarzyły, ale pewna statystyka jest szczególnie zatrważająca. To bowiem pierwszy taki przypadek w polskich skokach od 14 lat i doskonale obrazuje on wielki kryzys Biało-Czerwonych.