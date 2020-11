Klęska niemieckiej drużyny w meczu Ligi Narodów z Hiszpanami w Sewilli nie zmieni pozycji selekcjonera Joachima Loewa - zapewnił dyrektor sportowy piłkarskiego związku DFB Oliver Bierhoff. Niemcy przegrali 0-6, ponosząc najwyższą porażkę od 1931 roku.

Stawką meczu w Sewilli było pierwsze miejsce w grupie i awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Gospodarze przez całe spotkanie mieli zdecydowaną przewagę i mogli wygrać jeszcze wyżej, gdyby nie kilka udanych interwencji Manuela Neuera. W całym spotkaniu Niemcy nie oddali żadnego celnego strzału na bramkę Hiszpanów.

Bierhoff w telewizji ARD zapewnił, że Loew nadal cieszy się zaufaniem federacji i na pewno będzie prowadził drużynę narodową w przyszłorocznych mistrzostwach Europy.

"Ta porażka tego nie zmienia. Nadal mamy pełne zaufanie do Joachima Loewa. Nie ma co do tego wątpliwości. Trzeba myśleć długoterminowo i dokładnie analizować każdy mecz. W przyszłym roku chcemy być na szczycie Euro" - powiedział dyrektor sportowy DFB.

Niemcy w ostatnich ośmiu meczach odnieśli tylko trzy zwycięstwa.

