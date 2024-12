W połowie roku przewaga Igi była już gigantyczna, ale druga część sezonu nie poszła po myśli raszynianki. Duży wpływ na to miało zawieszenie po pozytywnym wyniku badania antydopingowego, które zabrało jej możliwość startu w trzech turniejów. Sabalenka zaś znalazła się w świetnej dyspozycji, wygrała m.in. zmagania w US Open czy Wuhanie, wyprzedziła Igę. Kontratak Polki w Rijadzie się nie powiódł.

W efekcie dziś 23-latka ma jednak dość wyraźnie gorszy dorobek od Białorusinki, to aż 1121 punktów różnicy (9416 pkt vs 8295). W Melbourne może dojść do roszady, ale później przez cztery miesiące to Iga znajdzie się na "musiku".