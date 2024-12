"Nie mogłam się odezwać". Lewandowska ujawnia ws. tematu aborcji w Polsce

Anna Lewandowska o Strajku Kobiet i aborcji. "Każda kobieta powinna mieć swój wybór"

Jeszcze do niedawna Anna unikała rozmów z mediami i raczej rzadko zgadzała się na wywiady. Po przeprowadzce do Hiszpanii stała się ona jednak bardziej otwarta i teraz chętnie nawiązuje kontakty z polskimi i zagranicznymi dziennikarzami. W niedzielę w programie "halo tu polsat" wyemitowana została kilkunastominutowa rozmowa 36-latki z Agnieszką Hyży. Panie poruszyły wiele ciekawych i trudnych tematów. Jednym z nich były kryzysy wizerunkowe, z jakimi Lewandowska musiała się mierzyć w ostatnich latach. Jak się okazuje, najmocniej na jej zdrowiu psychicznym odbiła się sytuacja dotycząca Strajków Kobiet i tematu aborcji w naszym kraju.

"Myślę, że strajki. (...) Ja mam też swoje zdanie, lubię się odezwać, natomiast z szacunku do innych, ważnych osób w mojej rodzinie, wiele razy nie mogłam się odezwać. Kobiety gdzieś oczekiwały ode mnie tego, że powinnam stanąć w pierwszym rzędzie i używając wulgaryzmów, mówić to samo. Ja tego nie chciałam robić. No i dostałam rykoszetem. (...) U mnie była w tym momencie kanonizowana święta w rodzinie, która uratowała w czasie II wojny światowej 3 tysiące dzieci, Stanisława Leszczyńska, która była położną. Moja mama w tym czasie kręciła o niej dokument. To było pewne zaprzeczenie tego wszystkiego, ale nigdy nie oceniałam i wydałam pewne oświadczenie, gdzie powiedziałam, że nie wiem, co bym ja zrobiła, raczej bym nie usunęła, ale nie opiniuję i uważam, że każda kobieta powinna mieć swój wybór" - oznajmiła.