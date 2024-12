Mama Lewandowskiego sprawiła, że fani oniemieli. Wywołała wielkie poruszenie

O pani Iwonie Lewandowskiej zrobiło się głośno za sprawą rosnącej popularności jej syna. Robert Lewandowski nigdy nie ukrywał, że ma bardzo bliskie i dobre relacje ze swoją mamą. Napastnik Barcelony często pojawiał się ze swoją rodzicielką na ściankach i różnego rodzaju bankietach. To właśnie ona wzięła na siebie trud wychowania syna, po tym gdy ojciec Roberta zmarł w młodym wieku.

Iwona Lewandowska zaskakuje odważną stylizacją. To nie były plotki

"Po 16 latach spotkałam fantastycznego człowieka. Zawsze marzyłam, by z ukochanym mężczyzną dopingować Roberta w tych najważniejszych spotkaniach. (...) Ujął mnie tym, że choć wiedział, że jest taki piłkarz jak Robert Lewandowski, to nie miał pojęcia, gdzie gra. Jacek to artysta. Jest rzeźbiarzem, urządza ogrody, ma wiele pasji, ale nie ma wśród nich piłki nożnej. Dopiero przy mnie uczy się futbolu" - wyznała mama Roberta Lewandowskiego w rozmowie z Przeglądem Sportowym.