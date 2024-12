Thriller w Gnieźnie! Heroiczna postawa MKS-u FunFloor Lublin

To było z całą pewnością jedno z najlepszych spotkań w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet, a na wysokości zadania stanęły zawodniczki obu zespołów. W tym meczu nie brakowało pięknych bramek, skutecznych interwencji bramkarek, a przede wszystkim toczone było ono w bardzo dobrym tempie, z małą liczbą błędów własnych. Na prowadzeniu znajdowały się zarówno zawodniczki MKS-u URBIS Gniezno, jak i MKS-u FunFloor Lublin. Po bramkach m.in. Magdy Więckowskiej wydawało się, że trzy punkty wywiezie zespół prowadzony przez Pawła Tetelewskiego. W ostatnich dwóch minutach kary wykluczenia otrzymały aż 4 zawodniczki lubelskiego zespołu, jednak zdołały one utrzymać korzystny wynik i pokonać MKS URBIS Gniezno 34:32 (15:16).

- Słowa uznania dla mojego zespołu, że udało nam się utrzymać korzystny wynik, grając w potrójnym osłabieniu, a wcześniej nawet jedynie z dwoma zawodniczkami w polu. Minusik jednak za to, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji i nie zamknęliśmy wcześniej tego spotkania. Nie rzuciliśmy bramki z czystej pozycji, a później posypały się kary - powiedział Paweł Tetelewski, trener MKS-u FunFloor Lublin.

Zwycięstwo mistrzyń

- Dopóki mogliśmy utrzymać koncentrację i to co sobie założyliśmy, to te 10 minut wyglądało w naszym wykonaniu bardzo dobrze. Wraz z upływającym czasem przyszło zmęczenie i młodzieńcza fantazja. Oczywiście nie można być zadowolonym z wysokiej porażki, jednak cieszę się z otrzymanej lekcji od KGHM MKS Zagłębia Lubin. Nasza młodzież mogła się ograć, a szansę debiutu otrzymały zawodniczki z Gliwic. Zobaczyły one w tym meczu, jak wygląda różnica pomiędzy I ligą i ORLEN Superligą Kobiet - wyjaśnił Michał Kubisztal, trener Sośnicy Gliwice.