Najpierw rozbili Polaków, a teraz taka wiadomość. Portugalia miała szczęście w Lidze Narodów

Reprezentacja Portugalii w fazie grupowej Ligi Narodów UEFA dwukrotnie pokonywała kadrę Polski - najpierw ograła ją 3:1, a później, na własnym terenie, już kompletnie rozbiła "Biało-Czerwonych" 5:1. We wczesne piątkowe popołudnie "Nawigatorzy" poznali przy tym rywali w ćwierćfinale LN - i można powiedzieć, że - przynajmniej w teorii - mieli szczęście, a już na pewno fortuna uśmiechnęła się do nich bardziej niż do innego zespołu z grupy pierwszej, Chorwacji.