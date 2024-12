Młody talent daje sensacyjną wygraną. Są coraz bliżej upragnionego celu

Trefl Gdańsk pokonał PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0

Druga partia początkowo był popisem najlepszego w tym sezonie w Gdańsku, Piotra Orczyka. Przyjmujący nie mylił się w ataku, a w bonusie zaserwował asa. Nasevich nadział się na blok Žigi Šterna, a Moustapha M’Baye - Michała Szalachy co dało prowadzenie gościom. Przy stanie 17:17 dopiero pierwszy raz w tym meczu został zablokowany Orczyk. Trefl rzadko atakował z szóstej strefy, ale gdy zrobił to Czerwiński było już 22:20 dla "lwów". Końcówka jednak jak w pierwszym secie należała do miejscowych - Paweł Pietraszko zaserwował agresywnie, bełchatowianie odebrali w ten sposób, że Moustapha M’Baye nie namyślając się wiele za pierwszym odbiciem skończył seta.

W trzecim secie sytuacja odwróciła się - to Trefl gonił, a Skra uciekała. Gdańszczanie mieli Orczyka, który utrzymywał gospodarzy w grze nie myląc się w ataku. Przełomowy moment tego seta to był bardzo szczęśliwy as serwisowy Pawła Pietraszki , po którym "lwy" wyszły na prowadzenie 15:13. W tym bardzo wyrównanym meczu taka choćby minimalna przewaga miała niebagatelne znaczenie. Gdańszczanie mieli tego seta na wyciągnięcie ręki, ale dotknięcie siatki sprawiło, że deficyt gości zmalał do punktu, ale Pietraszko dwoma asami dał prowadzenie 24:20. Wkrótce jednak Trefl zakończył ten mecz po swojej myśli, zdobywając bezcenne trzy punkty w walce o byt w PlusLidze.

- Myślę, że na dziś porównując go do Wlazłego robimy mu krzywdę. Aleks był przez pół roku wyłączony z gry w siatkówkę przez uraz kręgosłupa. To jest młody chłopak, który dysponuje potencjałem, natomiast nie ma drogi na skróty i musi przejść etap treningowo-doświadczeniowy i to się dzieje. Aleks w każdym meczu dostaje szanse i buduje swoje doświadczenie i zachowanie w różnych sytuacjach. On potrzebuje czasu i cierpliwości, potrzebuje zaangażowania i koncentracji na tym, co jest ważne, aby się rozwijać i on z miesiąca na miesiąc będzie zawodnikiem lepszym. A gdzie może dojść? To już zależy od niego, w jaki sposób będzie koncentrował się na tym co jest ważne - powiedział Mariusz Sordyl, trener Trefla Gdańsk.