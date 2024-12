Przełamanie odmieniło losy meczu Jeleny Rybakiny. Sensacja na United Cup stała się faktem

Taki rezultat sprawiał, że niespodziewanie to Kazachstan nagle stał się wielkim faworytem do zwycięstwa w grupie C. W kolejnym starciu doszło bowiem do rywalizacji pomiędzy Jeleną Rybakiną i Marią Sakkari. To mistrzyni Wimbledonu 2022 przystępowała do tego meczu w mniej więcej z takiej pozycji, jak wcześniej Tsitsipas. Różnica polegała jednak na tym, że Rybakina nie zawiodła i przypieczętowała awans swojej reprezentacji do ćwierćfinału.



